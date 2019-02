26 febbraio 2019- 17:32 Europee: Gozi, 'manifesto federalisti per Europa sovrana e democratica'

Roma, 26 feb. (AdnKronos) - L’Unione dei federalisti europei ha presentato oggi il Manifesto che verrà proposto a tutte le forze pro-Europa nei ventisette Stati membri della Ue che si candideranno alle prossime elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo. “E’ un Manifesto per un’Europa sovrana e democratica –sottolinea Sandro Gozi, presidente dei Federalisti europei- per un’Europa che lotti contro il cambiamento climatico, contro le diseguaglianze sociali e territoriali, che promuova investimenti, che crei un esercito comune, che governi l’euro in modo più trasparente e più efficace e in cui possano crescere veri e propri movimenti politici transnazionali". "Un’Europa della volontà politica e della libera scelta, in cui un gruppo dinamico di popoli e Paesi sia libero di procedere verso un’Europa federale senza blocchi o veti da parte di nessuno. Il Manifesto -spiega ancora Gozi- è rivolto a tutte le forze e le liste pro-europee nei 27 Stati membri e vuole porre le basi per un programma politico per la nuova legislatura europea. Superando le divisioni politiche e partitiche tradizionali. Per uscire dallo status quo e rifondare l’Europa con una nuova maggioranza politica nel Parlamento europeo”.