27 maggio 2019- 12:37 Europee: la 'pasionaria' di Lampedusa, 'Boom Lega? Stanchi di buonismo dell'accoglienza' (2)

(AdnKronos) - “Questo è solo l’inizio - dice ancora Angela Maraventano- tantissima gente mi ha detto che non ne può più. Da domani si comincia seriamente a lavorare per affrontare i problemi veri dell’isola”. Sull’elezione di Pietro Bartolo, che però a Lampedusa ha avuto solo poco più di 200 voti, dice: “Mi spiace che abbia avuto pochi voi ma la gente è stanca di sentire parlare di migranti. Spero che ora da Bruxelles si occupi anche di Lampedusa e non solo di migranti”. E alla domanda se ha sentito Salvini in questi giorni dice: “Il ministro ha altri problemi che sentire una leghista che vive nell’ultimo lembo d’Europa”. “Lampedusa oggi sta respirando - dice- l’amministrazione Martello è un grande fallimento”.