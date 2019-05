27 maggio 2019- 13:54 Europee: Lega, Tardino più votata in Sicilia 'isola ha scelto cambiamento'

Palermo, 27 mag. (AdnKronos) - Con oltre 32mila voti (32477 per l'esattezza) Annalisa Tardino è la vera sorpresa della Lega in Sicilia in queste Europee. Seconda solo al Capitano Matteo Salvini - che nell'isola ha fatto il boom con oltre 181mila voti - l'avvocatessa di Licata, che si era candidata come sindaco alle scorse amministrative, questa volta ha conquistato i siciliani, facendo meglio di alcuni volti noti del Carrocio come Angelo Attaguile e Igor Gelarda e assicurandosi un posto al parlamento europeo. "La mia vittoria è frutto della volontà di cambiamento dei siciliani - dice all'Adnkronos - La Sicilia vuole cambiare e ha scelto volti nuovi della politica. Sono tanti i cittadini che con passione e calore mi hanno sostenuto e creduto nei risultati della Lega". Un risultato che Tardino non si aspettava, ma di cui è ampiamente soddisfatta. "Non c'era nulla di scontato: Attaguile (20459 preferenze ndr) è un politico di lungo corso e Gelarda (26136 voti ndr) ha guidato la Sicilia da mesi". Una vittoria personale ma anche, e sopratutto, della Lega che in Sicilia passa dai numeri da prefisso delle scorse elezioni europee al 20,7%. "La Lega è l'unico partito che ha dimostrato credibilità e di saper mantenere le promesse - sottolinea Tardino - Quello in Sicilia è un risultato su cui hanno giocato gli obiettivi raggiunti dal governo nazionale ma sopratutto la credibilità di un leader: Matteo Salvini".