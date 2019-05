20 maggio 2019- 23:16 Europee: Loiseau, 'su migranti proteggere nostri valori, non voglio l'Ue di Salvini'

Parigi, 20 mag. (AdnKronos) - "Auspico che in materia di accoglienza dei rifugiati vengano protetti i nostri valori. Non lascerò mai l'Europa diventare l'Europa di Matteo Salvini dove si deve pagare 5.500 euro di multa per soccorrere una persona che rischia di affogare". Così l'ex ministro degli Affari europei e la capolista del partito 'En Marche' alle elezioni europee, Nathalie Loiseau nel corso del dibattito televisivo in Francia tra i vari candidati alle elezioni europee. Per Loiseau, che guida la lista 'Renaissance', "dobbiamo proteggere i nostri valori, l'accoglienza e nello stesso tempo proteggere anche i confini e riportare indietro i migranti illegali. Certo l'Europa deve essere più efficace ma non deve essere assente", aggiunge l'ex ministro francese.