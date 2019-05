26 maggio 2019- 23:24 **Europee: M5S, commenteremo solo dati reali**

Roma, 26 mag. (AdnKronos) - Tace per ora il Movimento Cinque Stelle. I primi commenti arriveranno solo quando il quadro sarà più chiaro -per ora sembra prevalere questa linea 'comunicativa'- si attendono dunque i "dati reali", prendendo per buoni i numeri della metà del campione delle proiezioni. A commentare per primi i risultati saranno, con ogni probabilità, i due capigruppo di Camera e Senato, Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli.