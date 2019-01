11 gennaio 2019- 15:34 Europee: Marcucci, spartiacque decisivo, alleanza più larga possibile

Roma, 11 gen. (AdnKronos) - "Per le europee dobbiamo mettere in campo l'alleanza più larga possibile e mettere insieme i liberali, i progressisti, gli ambientalisti e tutti coloro che vogliono un'Europa aperta, competitiva e solidale". Lo dice il capogruppo del Pd al Senato, Andrea Marcucci, all'Adnkronos in merito al dibattito sul posizionamento alle europee. "Dobbiamo battere lo schieramento di Salvini e Kaczinski e l'armata brancaleone che sta costruendo Di Maio. Le elezioni europee rischiano di rappresentare uno spartiacque decisivo: deve essere la nostra priorità", sottolinea il presidente dei senatori dem.