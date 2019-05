27 maggio 2019- 12:51 Europee: Marra (Gilet gialli), 'non stupisce pessima figura, erano opportunisti' (2)

(AdnKronos) - Dei gilet gialli, aggiunge, "se ne parla solo da sei mesi. Prima non c'erano. Serve tempo. Secondo me bisogna allearsi con dei professionisti della politica altrimenti non andremmo da nessuna parte. Queste elezioni hanno dimostrato l'incapacità dei gilet gialli di costituire una lista seria, con dei leader seri. Dobbiamo avvicinarci a professionisti della politica".Per Marra, comunque, le proteste nelle città francesi dei gilet gialli, che durano ormai da 28 settimane consecutive, continueranno. "C'è chi ne ha fatto ormai un sacerdozio delle manifestazioni del sabato e che quindi molto probabilmente continuerà ancora a sfilare", sottolinea Marra. "Ho lanciato un appello ai gilet gialli a Marsiglia dicendo che bisogna smetterla di batterci contro la polizia. Ci dobbiamo battere contro i problemi. Essere un gilet giallo è rifiutare la schiavitù della finanza. Chi sceglie di scendere in piazza lo deve fare per esprimersi non per combattere contro la polizia".