27 maggio 2019 Europee: Marra (Gilet gialli), 'risultato M5S? succede se non rispondi ad attese'

Roma, 27 mag. (AdnKronos) - "Se non rispondi alle attese degli elettori ecco il risultato". Così all'Adnkronos Paul Marra, uno degli esponenti di spicco dei Gilet gialli e portavoce del movimento a Marsiglia commentando i risultati in Italia delle elezioni europee e il ridimensionamento del Movimento 5 Stelle alle Europee. "Il risultato non è frutto del caso. Se il Movimento 5 Stelle ha registrato un tale risultato è perché le politiche che ha messo in campo non hanno convinto i suoi elettori che sono rimasti delusi. E' matematico. Il movimento era stato eletto per raggiungere certi traguardi e si vede che gli elettori italiani hanno giudicato che non aveva rispettato i suoi impegni", sottolinea Marra. "Non stupisce la situazione in cui ci si trova con un rafforzamento di Le Pen in Francia o della Lega in Italia. Non è frutto di un caso", conclude.