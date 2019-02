27 febbraio 2019- 11:15 Europee: Martina, 'il 6 aprile manifestazione per nuova Europa'

Roma, 27 (AdnKronos) - "Sabato 6 aprile bisogna fare una grande manifestazione nazionale a Roma per la nuova Europa, altro che lasciare la piazza solo ai sovranisti parolai. Bisogna mettersi in moto e sapere che l’appuntamento di fine maggio per il voto alle Europee è così cruciale che il Pd deve fare da ponte di un lavoro più ampio”. Così Maurizio Martina, candidato alla segreteria del Pd, ai microfoni di 'Circo massimo' su Radio Capital.