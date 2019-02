21 febbraio 2019- 10:02 Europee: Martina, 'lista anche con Pd, non lascio sovranità a Salvini'

Roma, 21 feb. (AdnKronos) - "Lavoro dall'inizio all'idea e al progetto di Carlo Calenda. Dentro questo progetto io ci vedo anche il Partito democratico, con il suo simbolo. A me sembra fondamentale costruire per le prossime elezioni europee di fine maggio una lista alternativa a questa maggioranza che lavori a una nuova Europa e che scelga di fare una battaglia per il cambiamento della prospettiva europea". Così il candidato alla segreteria del Partito democratico Maurizio Martina, ospite di Mattino24 su Radio24."Non lascio a Salvini il tema della sovranità - prosegue - Voglio discutere di come l'unica sovranità possibile per proteggere gli italiani sia quello Europea. Penso che il Partito democratico debba mettersi al servizio di questo lavoro". "E' folle - dice ancora Martina - che questo governo blocchi tutte le infrastrutture strategiche per questo paese, dalla Tav al passante di Bologna all'alta velocità di Firenze. Queste opere che vanno realizzate. Abbiamo bisogno di investimenti pubblici e di far partire le infrastrutture. Salvini ha barattato con i 5 stelle il no al processo e ha bloccato la Tav".