22 maggio 2019- 18:16 Europee: Martina, 'più forte lista Pd, più forte Italia in Ue'

Roma, 22 mag. (AdnKronos) - "Lega e Cinque Stelle non hanno alleanze utili in europea. Hanno solo gruppi di amici estremisti pericolosi per gli interessi del nostro paese. Più forte sarà la lista aperta del PD e più forte sarà l’Italia in Europa. Siamo gli unici che possono evitare derive pericolose per il futuro degli italiani”. Lo ha detto l’ex segretario e deputato del Partito democratico Maurizio Martina, a Napoli a margine di una iniziativa elettorale con Franco Roberti e Paolo Siani.