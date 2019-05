20 maggio 2019- 20:08 Europee: Meloni, 'Tajani nervoso, linea Fi poco chiara'

Roma, 20 mag. (AdnKronos) - “Tajani evidentemente è nervoso e posso capirlo. Io francamente ho posto delle questioni politiche a Forza Italia perché penso che ci siano cose poco chiare nella loro linea politica, come Miccichè che vuole fare l’alleanza con il Pd contro i sovranisti. Ma se fosse vero che Fratelli d’Italia avesse difficoltà a raggiungere la soglia del 4%, non ci sarebbe stata una serie di dichiarazioni contro di me da parte degli esponenti di Forza Italia”. Così la presidente di Fdi Giorgia Meloni, ospite di Otto e mezzo su La7.“Io che non sono una persona ottimista, chi mi conosce lo sa, penso che Fratelli d’Italia possa essere la sorpresa di queste elezioni europee - ha aggiunto poi - Il nostro è il voto più utile perché votare per noi significa votare per un’Europa diversa e anche per un governo diverso”.