27 maggio 2019- 11:35 Europee: Miccichè (FI), 'Lampedusa convinta da imbonitore'

Palermo, 27 mag. (AdnKronos) - "Lampedusa è un fatto diverso, lì hanno il problema vero dei migranti e capisco che i lampedusani abbiano un disagio enorme e che l'imbonitore che gli va a dire 'Vi renderò Lampedusa come New York' li convinca. Ma è un imbonitore perché poi non farà di Lampedusa una New York: si è preso i voti e poi lascerà tutto com'è". Così il commissario di Forza Italia in Sicilia Gianfranco Miccichè commenta all'Adnkronos l'exploit della Lega a Lampedusa dove ha ottenuto il 45,85% dei voti. "Giusto a Lampedusa possono ottenere questo risultato" conclude Miccichè.