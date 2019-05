27 maggio 2019- 11:20 Europee: Miccichè, 'in Sicilia FI argina Lega e raddoppia risultato nazionale'

Palermo, 27 mag. (AdnKronos) - "Non posso che essere soddisfatto: abbiamo preso il 17% che è il doppio del risultato nazionale, abbiamo superato il Pd che era un risultato che sembrava assolutamente impossibile e abbiamo limitato il danno della Lega che in Italia fa proseliti e qui fa il 20% per miracolo". Così il commissario regionale di Forza Italia in Sicilia Gianfranco Miccichè commenta all'Adnkronos i risultati delle Europee nella circoscrizione Sicilia-Sardegna. "Io credo che tutto questo sia dovuto alla politica di Forza Italia qui in Sicilia - sottolinea - che è stata un po' distinta rispetto al resto del Paese. Sostengo da tempo che un atteggiamento diverso che riconquisti l'etica, la normalità nei confronti degli esseri umani e della politica non può che pagare".