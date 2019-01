30 gennaio 2019- 16:35 Europee: Napolitano vede Gentiloni, 'rafforzare processo integrazione'

Roma, 30 gen. (AdnKronos) - "Il Presidente emerito senatore Giorgio Napolitano ha avuto un incontro, da tempo concordato, con l'onorevole Paolo Gentiloni. Ne è stato oggetto la necessità, in vista delle scadenze e delle scelte che si profilano per l'Europa, di un ampio dibattito e di un serio confronto nel Paese allo scopo di rafforzare il processo di integrazione oggi in grave difficoltà, e in esso il ruolo dell’Italia". Si legge in una nota.