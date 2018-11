8 novembre 2018- 15:53 Europee: Nencini scrive a Martina, alleanza da Tsipras a Macron

Roma, 8 nov. (AdnKronos) - "Tra un mese esatto parteciperemo assieme al congresso del Pse a Lisbona. Entrambi sosteniamo la candidatura di Timmermans alla presidenza della Commissione europea, entrambi abbiamo applaudito il messaggio lanciato da Pedro Sànchez a Milano, teso a costruire una larga coalizione che si opponesse all’Internazionale nera e alle tante culture populiste che stanno crescendo in tutta Europa”. Così Riccardo Nencini, segretario del Psi, in una lettera indirizzata a Maurizio Martina, dove si legge ancora. “Singole personalità, a cominciare da Romano Prodi, ci incitano a percorrere la stessa strada. Dovremmo presentarci al congresso del Pse sostenendo la costituzione, in ogni paese dell’Unione, di una concentrazione europeista, ispirata ad un riformismo radicale, che vada da Tsipras a Macron, ai partiti socialisti, socialdemocratici e laburisti. Non c’è solo la scadenza delle Elezioni Europee del 2019. C’è molto di più. La difesa di un’idea di giustizia e di libertà che rischiano di essere infangate. E c’è il dovere di cambiare l’Unione Europea per poterla meglio difendere dall’assalto del nazionalismo sovrano.Su questa strada, ne sono certo, troveremmo anche nuove energie. Dobbiamo semplicemente metterci in cammino”, conclude Nencini.