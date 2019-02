21 febbraio 2019- 09:49 Europee: Nogarin, 'mi candido e stop Livorno, M5S in crisi di crescita'

Roma, 21 feb. (AdnKronos) - "Oggi quando ho letto i messaggi dei consiglieri comunali ho pianto. Sono stati anni duri. Ho sentito la città dentro di me. E lasciare mi è costato molto. Chiedere una riconferma che credo sarebbe arrivata era la strada più facile". Lo dice il sindaco Filippo Nogarin, spiegando in un'intervista al Fatto Quotidiano la sua decisione di non ricandidarsi alla guida della città ma correre per le prossime europee.Racconta di una "scelta ponderata": adesso, per Nogarin, "è giusto portare questa esperienza" maturata a Livorno "dove si può incidere di più, in Europa. Bisogna combattere l’austerity". Sull'ipotesi che il M5S si allei a Bruxelles con la Lega "mi sembra fantascienza - taglia corto - A parte la lotta all’austerità, siamo diversi su tutto. La Lega è sovranista e noi no. La Lega è per il regionalismo, noi vogliamo dare più peso alle istituzioni locali. Abbiamo visioni completamente diverse per l’Europa".Quanto all'appuntamento saltato con Di Maio nei giorni scorsi, e che aveva generato rumors su malumori per la presa di posizione dei sindaci grillini sul caso Diciotti, "l’appuntamento è saltato perché Di Maio aveva impegni di governo, il resto sono chiacchiere". Sull'immunità per Matteo Salvini "ho ricordato che come sindaco ho sempre dovuto rispondere delle mie azioni anche davanti ai giudici. E non fuggo i procedimenti penali, come quello sull’alluvione del 2017". Ma ora "rispetto il voto della piattaforma: una volta presa la decisione, noi dobbiamo restare compatti. Questa vicenda non spaccherà il Movimento". Sui problemi del M5S, "abbiamo avuto un problema di eccessiva crescita - dice Nogarin - Ci troviamo di fronte a un enorme bisogno di nuove figure di governo e di amministrazione. Il disagio nasce dai tempi troppo rapidi della nostra affermazione".