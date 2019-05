27 maggio 2019- 09:39 Europee: Orlando, 'Quando alternativa a populismi è credibile arriva consenso'

Palermo, 27 mag. (AdnKronos) - "In un quadro politico nazionale ed europeo che non può non destare preoccupazione per l'affermazione di forze antidemocratiche e populiste, emerge come dato positivo che lì dove la politica ha fatto scelte chiare, senza compromessi e con facce credibili per i diritti, lì dove si è data concretezza ad una chiara alternativa è arrivato anche il consenso, oltre gli egoismi individualistici e le soffocanti appartenenze di gruppi". Lo ha dichiarato Leoluca Orlando dopo essersi congratulato con il neo parlamentare europeo Pietro Bartolo."Con l'affermazione in Sicilia di Pietro Bartolo si dà concretezza e sbocco istituzionale anche in Europa all'idea che "Io sono persona, noi siamo comunità", a testimoniare l'importanza di tutti e di ciascuno per il bene dei singoli e della collettività", dice.