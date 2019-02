23 febbraio 2019- 13:06 Europee: Pascucci, 'fronte comune contro incompetenti e populisti'

Roma, 23 feb. (AdnKronos) - "Dobbiamo costruire un fronte nuovo per le europee, con i Verdi italiani ed europei ma anche con +Europa, Possibile, Diem25, Sinistra Italiana. Un fronte che impedisca agli incompetenti e ai populisti di arrivare a Bruxelles e distruggere l'Europa". Lo ha detto Alessio Pascucci, coordinatore nazionale di Italia in Comune durante il suo intervento nella convention "Onda Verde e Civica" in corso a Roma. "Dobbiamo far ripartire la fiaccola di civiltà nella nostra nazione. Un Paese che ha una spesa militare di 24 miliardi di euro e che vuole esportare la democrazia con gli F35 è un governo pericoloso, nato grazie ad una legge elettorale contestata da Lega e M5S ma oggi finita nel dimenticatoio perchè garanzia di poltrone", ha aggiunto Pascucci.