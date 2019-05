22 maggio 2019- 13:31 Europee: Pd, domenica sala stampa al Nazareno

Roma, 22 mag. (AdnKronos) - Domenica 26 maggio, in occasione delle prossime elezioni europee, il Pd allestirà al terzo piano della sede nazionale (via Sant’Andrea delle Fratte, 16) la sala stampa dove i media potranno seguire l’esito del voto. Si legge in una nota del Pd.