27 maggio 2019- 02:44 Europee: Pd in partita, 'noi alternativa a Salvini' (2)

(AdnKronos) - Il risultato di stasera è un risultato che, dal punto di vista interno, rafforza ovviamente Zingaretti. Con lui stasera c'erano Paolo Gentiloni e i vertici dem. Non si è visto nessun renziano invece al Nazareno. Alle due di notte nessun segnale da Matteo Renzi. Niente dai turborenziani di Roberto Giachetti. Dichiara solo il capogruppo Andrea Marcucci: “Crollano i 5 Stelle, il Pd e’ in partita”.Domani poi sarà il momento di pesare le candidature. Quanti i voti di preferenza dell'unica 'renziana doc' in pista, Simona Bonafè. Quanti quelli di Carlo Calenda con i suoi progetti di costruire un soggetto al centro. E poi, se le europee hanno riportato il sorriso al Nazareno, ci sarà da vedere come andrà anche un altro scrutinio. Quello di domani per le amministrative. Occhi puntati su Firenze, sulle citta’ emiliane, su Bari. Intanto le notizie dal Piemonte sono pessime per Sergio Chiamparino.