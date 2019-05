22 maggio 2019- 09:55 Europee: Pellicanò, 'auspico chiarimento situazione politica, deve tornare fiducia'

Roma, 22 mag. (Adnkronos) - "Spero che queste elezioni europee portino un chiarimento nella situazione politica, così che il governo possa rispettare gli obblighi con l'Europa rientrando nei parametri richiesti, facendo in modo che ripartano investimenti e consumi, che riprenderanno solo con il ritorno della fiducia di famiglie e imprese". Lo ha detto Ercole Pellicanò, presidente dell'Anspc, entrando all'assemblea di Confindustria. Salvini, ha proseguito, "ha fatto troppe concessioni ai Grillini. Ora abbiamo un debito pubblico fuori controllo, non sappiamo dove potranno prendere i capitali per la flat tax che promettono, non si sa come possiamo tenere la situazione sotto controllo", ha concluso.