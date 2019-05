26 maggio 2019- 21:58 Europee: per Conte giornata in famiglia senza staccare, a lavoro su dossier

Roma, 26 mag. (AdnKronos) - Due giorni in famiglia per il premier Giuseppe Conte, che ha approfittato della giornata di voto per riprendersi un po' di spazio in famiglia. Ma senza mai staccare da lavoro: Conte è rimasto concentrato sui principali dossier sul tavolo, incurante dei dubbi che serpeggiano attorno alla tenuta del suo governo. Stamani, poco prima delle 13, il presidente del Consiglio si è recato al seggio della scuola media statale 'Virgilio' di Roma, nella centralissima via Giulia, per votare. Riposto l'abito d'ordinanza e la cravatta, il premier, sorridente, in golfino blu e camicia celeste, ha risposto ai cronisti che gli chiedevano com'era andata: "bene, ho fatto il mio segno. Buona giornata e buon lavoro". All'interno del seggio, Conte si è prestato anche a una foto con gli scrutatori.