18 maggio 2019- 20:49 Europee: Pisapia, 'a sovranisti Milano risponde con striscioni e accoglienza'

Milano, 18 mag. (AdnKronos) - "La vera Milano è quella che oggi ha risposto con striscioni e lenzuoli ironici, con una manifestazione che ha visto la presenza civile e ferma di 20mila persone. È la Milano che anche oggi ha continuato ad aiutare e ad accogliere. È la Milano che si ritiene parte dell'Europa più autentica. Quell'Europa che è ancora in cammino, ma che ha portato libertà, come ha ricordato oggi il Presidente Mattarella. È la Milano nell'unità della diversità. Milano non ferma il suo cammino europeo". Lo afferma Giuliano Pisapia, ex sindaco di Milano e candidato del Pd alle elezioni europee, commentando la manifestazione organizzata dalla Lega a Milano.