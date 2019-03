8 marzo 2019- 18:04 Europee: Pisicchio, 'serve proposta unitaria liberale, civica e ambientalista'

Roma, 8 mar. (AdnKronos) - "Le elezioni di maggio si svolgeranno in ambiente proporzionalistico, occorre, pertanto, che esista una offerta differenziata nel campo degli europeisti. Per questo è necessario costruire una proposta unitaria dei liberal-democratici, delle sensibilità solidaristiche, dei civici e ambientalisti, di giovani che guardano al l’Europa come alla patria naturale. Il compito di una forza pro-europea come il Pde è quello di farsi promotrice di uno sforzo in questo senso". Lo ha detto il presidente nazionale del Partito Democratico Europeo Pino Pisicchio intervenendo al dibattito 'Elezioni Europee: quali programmi e quali aggregazioni', con esponenti di +Europa, Demos, Verdi e Volt.