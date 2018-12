23 dicembre 2018- 12:10 Europee: Pizzarotti (Italia in comune), simbolo e lista unica con i Verdi

Roma, 23 dic. (AdnKronos) (di Ileana Sciarra) - "Il 2019 sarà un anno impegnativo, tra europee e un governo che va avanti ma inizia a presentare le prime crepe. In primavera, ad aprile, avremo la nostra prima assemblea nazionale. In gennaio, tra il 10 e il 20, annunceremo un tavolo con i Verdi europei e italiani per ragionare in chiave di programma per le europee e vedere se ci sono le condizioni per un simbolo unico e una lista unica". Lo dice, in un'intervista all'Adnkronos, il sindaco di Parma Federico Pizzarotti, presidente di Italia in Comune."Al tempo stesso - dice snocciolando la tabella di marcia - stiamo confezionando il programma nazionale, i primi punti -saranno chiusi a gennaio- con ordini di priorità e intenzioni. Stiamo facendo il nostro percorso. Nella nostra carta di valori in quattro pagine non c'è mai scritto destra o sinistra. Siamo post populisti e post ideologici, cerchiamo di parlare di temi e proposte che ognuno può declinare nel suo campo e alla sua storia, senza rimandare a ideologie che i giovani non conoscono nemmeno più". "La chiave oggi - per Pizzarotti - è ragionare sui temi. Questo 60% che attribuiscono al governo, tra Lega e M5S, è basato sulle risposte che gli italiani si aspettano, non all'affezione al partito. Se un domani si stancano di Di Maio e Salvini, il reddito di cittadinanza è di 200 euro, il taglio delle tasse non c'è e le pensioni le prendono in tre, l'elettorato si sposta. Sono tutti stanchi di ragionare in termini di destra e di sinistra".