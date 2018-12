23 dicembre 2018- 12:10 Europee: Pizzarotti (Italia in comune), simbolo e lista unica con i Verdi (2)

(AdnKronos) - Italia in Comune, che oggi mette insieme una realtà di circa 400 amministratori locali, "è una realtà che parla con tutti. Non siamo nati per fare la stampella, e non volendo confluire in qualcosa altro domani, noi facciamo un nostro percorso e prima o poi troveremo persone con cui dialogare". Per ora il discorso è aperto ai Verdi e a +Europa. Ma si guarda con attenzione al centrosinistra, "dove però manca una leadership, ed è un fatto grave", osserva il sindaco.Intanto Italia in Comune sta cercando 'casa', avrà la sua sede di partito a Roma, "perché la Capitale è baricentrica rispetto a tutte le sezioni locali". Tra i temi attenzionati, "il federalismo fiscale, centrale nonostante abbia poco appeal e nessuno ne parli più", ma anche l'ambiente, la cultura, la riforma dello Stato, l'istruzione.E alla domanda se mettere insieme tanti amministratori, con storie diverse, non rischi di dar vita a una realtà ad alto tasso di conflittualità, "noi abbiamo messo le basi - replica Pizzarotti - per evitare la vicinanza di persone che non sapevano dove stavano andando, vedi i 5 stelle. Sul programma, al momento, non c'è stata nessun voce fuori dal coro: a nessuno, ad esempio, è venuto in mente di parlare di flat tax. Partiamo dalle fondamenta, poi magari ci saranno degli approfittatori, ma questo lo gestiremo strada facendo e semmai arriveranno vuol dire che le cose stanno andando bene".