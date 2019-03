11 marzo 2019- 12:58 Europee: Presidente Ars, 'Fi candiderà Milazzo e Romano, non La Via'

Palermo, 11 mar. (AdnKronos) - "Chiariamo subito che Forza Italia candiderà, come da statuto, gli europarlamentari uscenti. Giovanni La Via, persona stimabile e preparata, non è un eurodeputato uscente di Forza Italia: è stato eletto con NCD, il partito che nacque dal tradimento nei confronti di Berlusconi. Alla Sicilia orientale e all'area proveniente dall'ex AN è stato dato spazio per un'ipotesi di candidatura". Così, su Facebook, il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gianfranco Miccichè, parlando delle polemiche in Fi sulle candidature alle prossime Europee."Basilio Catanoso ha rifiutato il posto in lista. A questo punto ho ritenuto di poter garantire al presidente Berlusconi una posizione per i centristi e, nell'ottica di un accordo nazionale, che prevede appunto l'allargamento ad altri partiti della coalizione, abbiamo accordato la candidatura a Saverio Romano, mentre in Sicilia Occidentale il candidato sarà Giuseppe Milazzo", prosegue Miccichè. "Per quanto riguarda la componente femminile, in lista troverà posto Dafne Musolino di Messina, mentre siamo tuttora alla ricerca di altre candidature in rosa che siano una espressione dell'area sarda, l'altra di riferimento per l'area catanese o agrigentina", conclude.