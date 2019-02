22 febbraio 2019- 19:43 Europee: Prodi, 'nostro destino verrà segnato da queste elezioni' (2)

(AdnKronos) - E sull’ipotesi che le forze sovraniste possano essere le protagoniste assolute nella formazione del nuovo Europarlamento, l’ex premier è convinto che “per definizione nella politica concreta i sovranisti non possono stare assieme. Quando Salvini dice – aggiunge Prodi - che gli altri paesi europei debbano prendere i migranti, il suo sodale sovranista ungherese dice ‘ma tu sei matto, io non ne prendo neanche uno’. Quando andiamo alle politiche concrete, se sono sovranisti cioè nazionalisti, per definizione sono l'uno contro l'altro”.Per “progredire e lavorare insieme con la pace ci vuole tanto tempo” sottolinea Prodi. “Con le guerre si fa presto a unificare, la storia lo dice. Questo è un progetto democratico in cui tutti debbono aderire. Non è vero che è un progetto burocratico. Poi succede Brexit e vediamo che è così complicato, così difficile e così dannoso per quel Paese che va via”.Prodi conclude con un appello alla mobilitazione a favore dell’Europa il 21 marzo. “È la giornata di San Benedetto patrono d'Europa e ho chiesto agli italiani di metter fuori la bandiera europea. E’ un gesto di pace, è una proposta che mi viene dal cuore”.