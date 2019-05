17 maggio 2019- 19:43 Europee: Renzi domani a Roma con Bonafè e millennials

Roma, 17 mag. (AdnKronos) - Matteo Renzi aprirà domani mattina 'Think Europe', organizzato a Roma dai Millennials per discutere di Europa. 'Che cos’è l’Ue? Per quale motivo non sappiamo immaginare un mondo senza Unione Europea? Think Millennials: cosa può fare la nostra generazione per questa Europa? Come la immaginiamo in futuro? Il sogno di Altiero Spinelli è ancora realizzabile?', i temi di confronto all'evento che si terrò a partire dalle ore 11 in via Cornelio Celso 20, a Roma. A due anni dalla loro nascita, i Millennials hanno deciso di riunirsi in un unico grande evento che vedrà la partecipazione di ragazzi provenienti da 18 regioni diverse con la partecipazione, oltre di Renzi, dei candidati alle europee di Pd-Siamo Europei nella circoscrizione centro Simona Bonafè e Nicola Danti. Ci saranno anche Roberto Pontecorvo, civic leader dell’Obama Foundation, e i deputati dem Anna Ascani e Luciano Nobili.