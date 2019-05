28 maggio 2019- 17:52 Europee: Renzi, 'nessuno mai come Salvini? da tg2 negazione realtà'

Roma, 28 mag. (AdnKronos) - "A che punto è arrivata mistificazione... Matteo Salvini non ha preso il 41 per cento che abbiamo preso noi ma, come ha denunciato Michele Anzaldi, il Tg2 ha detto che mai nessuno ha preso come Salvini. Abbiamo a che fare con Tg che sono la negazione della verità, mi dispiace per Tg2". Lo ha detto Matteo Renzi in diretta Fb.