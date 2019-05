24 maggio 2019- 17:48 **Europee: Renzi, 'votare Pd contro governo incompetenti'**

Roma, 24 mag. (AdnKronos) - "A livello europeo voto per il Partito democratico. E come ho raccontato a Milano nell’incontro di lunedì scorso, non c’è nessun motivo di risentimento o di rabbia che possa giustificare – per me – un mancato voto al Pd". Lo scrive Matteo Renzi nella enews. "Abbiamo un governo che ci ha fatto perdere credibilità a livello internazionale con Giuseppe Conte, che ha interrotto la crescita con Luigi Di Maio e che ha seminato un clima di odio e un linguaggio violento con Matteo Salvini. Questo governo che litiga e non aiuta l’Italia a crescere è un governo che danneggia il nostro Paese. Per me votare il Pd – con un atteggiamento di lealtà che i nostri avversari interni non hanno avuto con noi – è il modo migliore per contrastare questo Governo di incompetenti", conclude l'ex-premier.