6 marzo 2019- 18:15 Europee: riunioni in FI per definire candidature

Roma, 6 mar. (AdnKronos) - In questi giorni sono in corso le riunioni di Forza Italia con i coordinatori regionali per una prima stesura delle liste dei candidati per le elezioni europee. Come è noto, tutti gli europarlamentari uscenti saranno ricandidati e, ai sensi dell’articolo 43 dello statuto di Forza Italia riguardante le procedure di formazione delle candidature per le elezioni politiche nazionali ed europee, le liste dei candidati verranno definite dal comitato di presidenza sentiti i coordinatori regionali. Lo scrive Forza Italia in una nota.