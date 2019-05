30 maggio 2019- 18:54 Europee: Romano, 'confermo querela a sindaco Messina De Luca'

Paleremo, 30 mag. (AdnKronos) - "Voglio rassicurare il sindaco di Messina Cateno De Luca che ne dubita: è stato da me querelato per diffamazione alla vigilia del voto e nei prossimi giorni sarà inoltrata agli organi inquirenti una nuova memoria per altre fattispecie di reato. Mi dispiace per la politica ma è mio dovere tutelare la mia onorabilità e denunciare, come cittadino, fatti di reato a mia conoscenza". Lo afferma in una nota Saverio Romano che, nei giorni scorsi, aveva annunciato la querela nei confronti del sindaco di Messina per aver diffuso un video in cui accostava il candidato azzurro alle Europee "a una cupola di 'pupi e pupari'".