5 febbraio 2019- 19:27 Europee: Ruggieri (Fi), 'M5S pensi a Italia non a selfie con gilet gialli'

Roma, 5 feb. (AdnKronos) - "Anziché andare a cazzeggiare da turisti con quattro teppistelli vestiti di gilet gialli, Di Maio (col suo compagno di merende Di Battista, che oggi si è fatto riconoscere anche da Guaido, Presidente ad interim del Venezuela sotto regime comunista di Maduro) e il suo governo possono per favore fare qualcosa, visto che: a Roma si spara come in un qualunque saloon di far west e Manuel, anziché farci esultare per i successi che avrebbe colto in vasca per l’Italia, sarà costretto su una sedia a rotelle; i rimpatri dei 500mila clandestini che affollano illegittimamente il nostro Paese sono a zero; proseguono i casi come quello di Simona, che alla vigilia di un processo per stalking che attendeva da ben due anni, è stata arsa viva dal suo ex compagno?" Lo chiede su Facebook Andrea Ruggieri, deputato di Fi. "L’Italia reale -aggiunge- ha problemi concreti. Voi siete al governo. Fate, se ne siete capaci, anziché chiacchierare e fare selfie a caso in giro per l’Europa".