24 maggio 2019- 14:48 Europee: sala stampa Camera aperta da domenica alle 18 a lunedì alle 24

Roma, 24 mag. (AdnKronos) - In occasione delle elezioni europee la sala stampa della Camera resterà aperta ininterrottamente dalle 18 di domenica alla mezzanotte del lunedì successivo. Verrà allestito uno spazio per le postazioni Tv e in generale per raccogliere eventuali dichiarazioni alla stampa nella sala Aldo Moro e in una parte della sala della Lupa. Off limits invece nella notte tra domenica e lunedì il palazzo dei Gruppi, dove Forza Italia e M5S dovrebbero attendere i risultati elettorali.