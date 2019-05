27 maggio 2019- 16:51 Europee: Salvini battuto a Milano da Pisapia, Pd sfiora 36% (2)

(AdnKronos) - A Milano Forza Italia raggiunge un consenso a due cifre, pari al 10,18% con oltre 24mila preferenze per il leader del partito Silvio Berlusconi. I Cinquestelle, invece, raccolgono la metà dei consensi (8,53%) rispetto alla media nazionale. Sopra il 5% Fratelli d'Italia così come +Europa che lungo la Penisola non è riuscita a superare la soglia di sbarramento.