21 maggio 2019- 21:38 Europee: Salvini, 'Lega prenderà percentuale mai presa'

Roma, 21 mag. (AdnKronos) - "La Lega prenderà una percentuale mai presa nella storia della Lega. Sarà un orgoglio incredibile essere il primo partito italiano ma se saremo tra i primi partiti in Europa, pensate quanto conterà l'Italia in Europa dal 27 maggio". Lo ha detto Matteo Salvini in diretta Fb.