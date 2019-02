20 febbraio 2019- 15:12 Europee: Scerra (M5S), 'non con Lega e Le Pen ma ago della bilancia'

Roma, 20 feb. (AdnKronos) - "Non è mai stata presa in considerazione l’idea di entrare nel gruppo Lega-Le Pen, o in altri gruppi, in quello che sarà il prossimo Parlamento europeo”. Lo affermano i deputati del Movimento 5 Stelle membri della commissione Politiche Ue della Camera. “Noi -prosegue il capogruppo Filippo Scerra- stiamo lavorando a un gruppo politico totalmente nuovo, che avrà come obiettivo quello di diventare l’ago della bilancia a Bruxelles. Diritti sociali, democrazia dal basso e solidarietà tra i Paesi saranno le tematiche sulle quali daremo battaglia ai tavoli dell’Unione, e attraverso le quali daremo nuova vita al sogno europeo. Ecco perché quanto riportato oggi da alcuni organi di stampa è completamente falso e privo di qualsiasi fondamento”.