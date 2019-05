28 maggio 2019- 20:20 Europee: segretario Pd Lampedusa, 'sindaco ha la Lega in casa'

Palermo, 28 mag. (AdnKronos) - "Possiamo ufficialmente dire che Martello la Lega ce l’ha in casa, quindi piuttosto che cercare altrove i responsabili e accusare il Pd locale di avere boicottato le elezioni, guardi bene al suo interno e soprattutto ammetta il suo fallimento amministrativo che è la vera ragione perché i lampedusani e i linosani hanno disertato le urne". E' la denuncia del segretario Pd di Lampedusa Peppino Palmeri che replica così al sindaco Salvatore Martello. "A Lampedusa la Lega è il primo partito e si scoprono gli altarini - dice - il sindaco Martello viene smentito dai fatti. Oggi il Presidente del Consiglio Comunale Davide Masia con una nota data alla stampa annuncia il suo passaggio alla Lega di Salvini, Masia candidato alle elezioni amministrative con la lista civica dell’attuale Sindaco di Lampedusa". "Due anni d’immobilismo che hanno prodotto e stanno producendo un danno enorme all’immagine e all’economia di Lampedusa - denuncia - Sono state cancellate e svanite tutte le conquiste ottenute dalla scorsa amministrazione del Sindaco Nicolini: modello Lampedusa, Lampedusa da premio Nobel, progetti culturali, crescita esponenziale delle presenze turistiche, traguardi che passeranno alla storia di Lampedusa per citarne una basta ricordare la visita di Papa Francesco". "Le diverse donazioni di enti e associazioni da diverse parti d’Italia e d’Europa. Insomma, Lampedusa non era vista più come l’isola di soli sbarchi di disperati ma isola di solidarietà, di pace, che insegnava al mondo come il fenomeno migratorio si potesse gestire e controllare in una convivenza civile fra abitanti, migranti e turisti - dice ancora Palmeri - Oggi Lampedusa è ritornata in un passato che sembrava sepolto, ritornano le politiche clientelari, il sindaco chiede forme di assistenza allo stato nascondendo appunto la paralisi amministrativa dietro una fantomatica emergenza che non c’è".E conclude: "Infine, se a Lampedusa ha votato solo il 26% degli aventi diritto, questo denota pure che la candidatura del Medico Bartolo piovuta dall’alto non sia stata condivisa dalla maggioranza dei lampedusani e linosani che hanno preferito di astenersi dal voto. Accusare il Pd locale per l’astensione degli elettori è una trovata stupida e infantile".