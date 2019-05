27 maggio 2019- 14:51 Europee: sindaco Lampedusa, 'risultato Lega non va sottovalutato'

Palermo, 27 mag. (AdnKronos) - "Credo che il voto per la Lega possa essere interpretato in molti modi differenti, ma è certamente un risultato che non deve essere sottovalutato. Così come bisogna riflettere sui numeri raccolti dal Pd sull'isola, numeri che, considerando che in lista c’era il 'nostro' Pietro Bartolo, al quale faccio i migliori auguri di buon lavoro, potevano e dovevano essere migliori. Credo che in questo senso il segretario del circolo locale del Pd abbia dimostrato la sua inadeguatezza". Lo ha detto il sindaco di Lampedusa Totò Martello commentando i risultati delle Europee nell'isola. A Lampedusa la Lega ha ottenuto il 45,85% delle preferenze, mentre il Pd si è fermato al 21,01%.