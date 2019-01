22 gennaio 2019- 16:56 Europee: Tajani, 'Lista Calenda? Non ci interessano paperacchi radical chic'

Palermo, 22 gen. (AdnKronos) - "Non credo che per le Europee si possano fare liste uniche. Non siamo interessati a partecipare a paperacchi radical chic della lista Calenda, tanto per essere chiari". Lo ha detto il Presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, intervenendo a Palazzo d'Orleans dopo avere partecipato a una seduta di giunta straordinaria. "Che io critichi i populisti è un'altra cosa - dice - ma noi non abbiamo nulla a che vedere, siamo alternativi ai populisti. Questo non vuol dire che l'alternativa ai populisti ci porti a confluire, tanto per parlarci chiari, nella lista Calenda. I paperacchi radical chic non ci interessano".