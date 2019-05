24 maggio 2019- 11:02 Europee: Tajani, 'sovranismo velleitario, Ue rischia di impantanarsi'

Roma, 24 mag. (AdnKronos) - "Il voto sovranista è inutile, saranno isolati nel Parlamento europeo e nella Commissione, avranno forse un commissario se ci sarà un commissario sovranista italiano. Non è quella la strada da percorrere per cambiare l'Europa. Anzi, il sovranismo rischia di impantanare l'Europa non di cambiarla, perchè non c'è alcuna strategia, alcuna proposta se non alcune dichiarazioni velleitarie". Lo ha ribadito Antonio Tajani, presidente uscente del Parlamento europeo, al quale questa mattina è stato assegnato il premio Aise "Sulle spalle die giganti', giunto alla quarta edizione."Quindi è ovvio -ha aggiunto- che i cittadini nel momento di votare sceglieranno forze che vogliono realmente cambiare l'Europa, far contare di più l'Europa, far tornare la politica al centro dell'attività europea. Abbiamo bisogno di più politica e meno burocrazia, abbiamo bisogno di un'azione forte europea per risolvere la questione immigrazione, per proteggere le nostre frontiere, lotta contro il terrorismo e protezione dall'offensiva commerciale cinese che è il vero grande problema che ci troveremo di fronte nei prossimi mesi e nei prossimi anni".