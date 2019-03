7 marzo 2019- 17:34 Europee: Timmermans, 'vittoria Zingaretti dà ottimismo a sinistra europea'

Roma, 7 mar. (AdnKronos) - "Ho visto questa vittoria incredibile domenica. È stata vista dappertutto in Europa, Nicola ha fatto una campagna elettorale stupenda. Adesso c'è speranza per la sinistra, inizia in Italia ma vediamo anche in altri paesi come Spagna e Germania. Nicola ci dà questo ottimismo, questa volontà di vincere". Lo ha detto Frans Timmermans, candidato socialista alle europee, dopo l'incontro con il segretario del Pd, Nicola Zingaretti.