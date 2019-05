26 maggio 2019- 22:03 Europee: toccata e fuga a casa per Di Maio, stasera a Montecitorio per spoglio

Roma, 26 mag. (AdnKronos) - 'Toccata e fuga' a casa, nella sua Pomigliano d'Arco, per il vicepremier e ministro Luigi Di Maio. Ieri il leader del M5S si è dovuto separare dalla fidanzata Virginia Saba, come ha documentato con uno scatto su Instagram, entrambi rientrati nei Paesi d'origine "per fare il nostro dovere", come Di Maio ha raccontato sul social network. Questa mattina, attorno alle 11.30, il voto nell'istituto comprensivo 'Sulmona' in via Sandro Pertini, a Pomigliano. Poi pranzo a casa e pomeriggio in famiglia, prima di far ritorno a Roma per seguire lo spoglio a Montecitorio con i suoi.