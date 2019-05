27 maggio 2019- 20:15 **Europee: Tofalo, 'o M5S mette turbo o butteremo all'aria tutto'**

Roma, 27 mag. (AdnKronos) - "Nel 2014, alle passate elezioni europee, avevamo raccolto a livello nazionale circa un milione di preferenze in più e questo ci impone oggi di fare una seria autocritica, è necessario un bagno d’umiltà per imparare questa importante lezione. Dobbiamo fare in modo, sin da subito, che incomprensioni e vulnerabilità lascino il passo ad un’organizzazione efficace del MoVimento 5 Stelle, al coraggio ed alla forza delle nostre idee". Lo scrive su Fb il sottosegretario alla Difesa, Angelo Tofalo dei 5 Stelle. "Dobbiamo andare avanti con la fase due ed aiutare le aziende a far ripartire il Paese" e "nelle prossime settimane dobbiamo assolutamente trovare un nuovo assetto organizzativo per essere tempestivi nelle risposte alle istanze dei territori. Tutti i Ministri hanno avuto un anno per prendere in mano le redini della Cosa Pubblica, ora non ci sono più scuse, in un progetto così ambizioso tutti sono utili ma nessuno è indispensabile. O mettiamo il turbo oppure butteremo all’aria un percorso di dieci anni che ci ha regalato un’opportunità unica". "I parlamentari devono essere più presenti sui territori, non solo in periodi elettorali. Devono supportare le iniziative degli attivisti che da sempre sono il motore del MoVimento, stare tra la gente, riscoprire i gazebo, fare un giro al mercato la domenica tra la gente, “sporcarsi” un po’ le mani e restare umani ricordandosi di essere portavoce prima che parlamentari".