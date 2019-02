20 febbraio 2019- 17:32 Europee: Toia, 'fantomatico gruppo M5S è farsa'

Roma, 20 feb. (AdnKronos) - "La democrazia diretta che invocano i grillini è una farsa che serve solo a coprire le scelte ciniche di un gruppo dirigente abbarbicato alle poltrone. Sul processo a Salvini i 338 parlamentari grillini eletti da quasi 11 milioni di persone in carne e ossa devono accettare la decisione presa da 52 mila (presunti) votanti online su una piattaforma privata bocciata dal garante della privacy, con voto non certificato, e che secondo una senatrice 5 Stelle 'non ha i requisiti di sicurezza minimi visto che è stata hackerata più volte'". Lo ha dichiarato la capodelegazione degli eurodeputati Pd, Patrizia Toia."Le teorie sulla democrazia diretta servono spesso e a propugnare idee e pratiche antidemocratiche, ma in Europa persino il partito dei 'pirati' tedesco è più serio dei grillini perché almeno usa piattaforme open source in cui tutti possono controllare il codice sorgente. La realtà è al momento è una farsa anche il fantomatico nuovo gruppo parlamentare a Strasburgo che vorrebbero creare i 5 Stelle. Se vogliono fare qualcosa di buono iniziassero a sciogliere il finto gruppo con gli euroscettici inglesi visto che la Brexit sta già danneggiando molte aziende italiane che esportano in Gran Bretagna”.