18 maggio 2019- 21:47 Europee: Toia (Pd), 'Salvini difenda interessi Italia e non Russia'

Milano, 18 mag. (AdnKronos) - "Oggi bisogna ricordare al ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini, che ha giurato sulla Costituzione italiana, di difendere gli interessi e la sovranità dell'Italia, non quelli della Russia". Lo ha dichiarato Patrizia Toia, capodelegazione degli eurodeputati del Pd e candidata alle elezioni europee nel Nord Ovest. "Il caso del vice-cancelliere austriaco Heinz-Christian Strache al soldo di Putin e alleato della Lega è allarmante, soprattutto perché si somma a quello che già sappiamo sui legami della stessa Lega e del partito di Marine Le Pen con la Russia. Salvini deve rompere subito l'alleanza con gli estremisti austriaci della Fpo". Il ministro dell'Interno, continua Toia, "è pagato dagli italiani per stare al Viminale a garantire che le elezioni europee si svolgano in piena trasparenza e correttezza, senza l'influenza di potenze straniere. Non è accettabile che l'Italia diventi la quinta colonna di Putin nel tentativo di ostacolare l'unità europea e neppure che oggi Milano sia luogo di ritrovo per gli estremisti di tutto il Continente, rifiutati da tutte le destre europee".