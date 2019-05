24 maggio 2019- 15:55 Europee: Tronchetti Provera, 'c'è bisogno di più Europa'

Milano, 24 mag. (AdnKronos) - Le elezioni europee che si stanno svolgendo fino a domenica sono "un appuntamento importante per vedere qual è il sentiment dei cittadini europei, perché anche quello che è avvenuto in Inghilterra mostra che abbiamo bisogno di più Europa, di un'Europa diversa". Lo ha detto Marco Tronchetti Provera, vicepresidente esecutivo e amministratore delegato di Pirelli, a margine della presentazione della prossima edizione de 'Il Libro Possibile'. "In un mondo di colossi dove Cina e Stati Uniti stanno dettando le regole del gioco e dove una c'è una potenza atomica come la Russia non avere una voce europea forte, in grado di tutelare gli interessi di tutti gli europei è estremamente pericoloso, perché ogni singolo Paese potrebbe trovarsi sotto la pressione dei giganti".L'Europa, ha continuato Tronchetti Provera, "è ancora la parte del mondo dove c'è il maggiore livello di consumi e di protezione sociale e una grande capacità di iniziativa imprenditoriale. Una voce europea potrebbe certamente garantire un futuro di benessere per i cittadini europei". In campagna elettorale, ha concluso, "non emergono gli aspetti migliori, ma l'assunzione di responsabilità dopo le elezioni penso che porti anche i leader a comportamenti più costruttivi".