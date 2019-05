21 maggio 2019- 18:13 Europee: Vendola a Calenda, 'io mai volgare ma 'union sacree' roba vecchia' (2)

(AdnKronos) - “Mi spiace che Carlo Calenda -scrive Vendola- se la sia presa a male per il mio pezzo su di lui. Una rubrica che si chiama 'il dito nell’occhio' è in tutta evidenza uno spazio polemico, abitato dall’iperbole, dal sarcasmo, da sentimenti forti e talvolta alterati. Le notazioni di costume oppure fisiognomiche in ciò che scrivo (il sorriso imbalsamato di Di Maio, le scarpette rosse di Ratzinger, la fisicità squadristica di Salvini, il broncio infantile di Calenda, ecc.) sono richiami, anche caricaturali, al mondo valoriale e ideologico che vive nel vocabolario, nel look e persino nella mimica di ciascuno di questi protagonisti della vita pubblica". "Per questo penso sia fuori luogo l’accusa di volgarità. Capisco il malumore di Calenda, ma la volgarità è un’altra cosa. Io sono d’accordo con lui nel dare enfasi alla scena grottesca e tragica del governo giallo-verde, nel denunciare i rischi di questa deriva della politica, della cultura, dello spirito pubblico del nostro Paese: ma il punto è capire perché siamo giunti a questo esito catastrofico. Rispondere col buon senso di sempre (non dividiamoci, anzi allarghiamoci fino a Macron, union sacrée contro i barbari) è un copione vecchio, una cosa già vista: è il film della rimozione delle ragioni della sconfitta storica della sinistra in Italia e nel mondo". "Tra l’altro sorrido (ma vorrei piangere) pensando che mentre a sinistra qualcuno teorizzava l’anacronismo della divisione tra destra e sinistra, la destra è tornata in grande spolvero e miete consensi di popolo teorizzando ben altro: il ritorno al radicalismo ideologico, al suprematismo bianco, al razzismo camuffato da realismo, al fascismo rinverdito”, conclude.